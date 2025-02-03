Газоперерабатывающий завод в Астраханской области остановил работу перед атакой дронов ВСУ

Повреждения объектов химической опасности удалось избежать благодаря тому, что Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) приостановил работу перед атакой региона беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности. Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет», — заявил он.

Бабушкин уточнил, что заслушал доклады о происшествии от руководства предприятия и ситуация на месте находится под контролем. Он опроверг сообщения об экологической катастрофе, которые распространяются в социальных сетях.

«Наши аналитики вновь фиксируют массовые вбросы сообщений в социальных сетях о последствиях атаки и экологической катастрофе. Все они имеют украинский след. Цель этих сообщений одна — посеять панику среди жителей региона», — добавил губернатор.

По данным Минобороны, ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 70 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА ликвидировали над Ростовской областью — 27 аппаратов. Над Волгоградской областью сбили 25 дронов ВСУ, над Астраханской — семь, над Воронежской — пять. Под Белгородом уничтожили четыре БПЛА, под Курском — два.