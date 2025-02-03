Газоперерабатывающий завод в Астраханской области остановил работу перед атакой дронов ВСУ
Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой БПЛА
Повреждения объектов химической опасности удалось избежать благодаря тому, что Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) приостановил работу перед атакой региона беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу, что позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности. Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет», — заявил он.
Бабушкин уточнил, что заслушал доклады о происшествии от руководства предприятия и ситуация на месте находится под контролем. Он опроверг сообщения об экологической катастрофе, которые распространяются в социальных сетях.
«Наши аналитики вновь фиксируют массовые вбросы сообщений в социальных сетях о последствиях атаки и экологической катастрофе. Все они имеют украинский след. Цель этих сообщений одна — посеять панику среди жителей региона», — добавил губернатор.
По данным Минобороны, ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 70 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего БПЛА ликвидировали над Ростовской областью — 27 аппаратов. Над Волгоградской областью сбили 25 дронов ВСУ, над Астраханской — семь, над Воронежской — пять. Под Белгородом уничтожили четыре БПЛА, под Курском — два.