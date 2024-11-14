«Гарантии безопасности». Украина расставила другие приоритеты после победы Трампа

Для Украины гарантии безопасности стали важнее вопроса территорий в контексте вероятных переговоров на фоне победы Дональда Трампа в американских выборах. Об этом заявил украинский чиновник в беседе с газетой The New York Times .

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос. <…> Первый вопрос — это гарантии безопасности», — сказал собеседник журналистам.

По его словам, украинская сторона желает добиться таких условий, чтобы любая линия прекращения огня не мешала бы восстановлению экономики государства.

В издании отметили, что секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко выступил за переговоры, которые будут основываться на гарантиях, ведь для украинской стороны «нет ничего важнее». Однако политик подчеркнул, что Украина не станет официально отказываться от территорий, которые сейчас под контролем России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал идею заморозки украинского конфликта по линии боевого соприкосновения новыми Минскими соглашениями. Он напомнил, что эти договоренности были «окончательными» и не сработали.