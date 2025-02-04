Ганчеву пообещали пожизненный срок на Украине
Глава харьковской администрации Ганчев не исключил покушение со стороны СБУ
Главе российской администрации Харьковской области Виталию Ганчеву пообещали дать пожизненный срок лишения свободы на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
Журналисты задали Ганчеву вопрос о том, совершались на его жизнь покушения.
«Могу только ответить, что в целях спецслужб Украины это есть. И не только лично я», — ответил глава харьковской администрации.
По его словам, под прицелом СБУ находится все руководство военно-гражданской администрации даже с юридической точки зрения.
«Вот мне там пожизненный срок уже обещают, а именно физическое устранение», — добавил Ганчев.
Ранее глава администрации заявил, что облавы украинских военкомов на мужское население Харькова превратило его в женский город. Мужчины стараются скрыться от мобилизации, но сотрудники ТЦК их находят. Такая ситуация сложилась не только в Харькове, но и на всем юго-востоке Украины.