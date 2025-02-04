Ганчеву пообещали пожизненный срок на Украине

Главе российской администрации Харьковской области Виталию Ганчеву пообещали дать пожизненный срок лишения свободы на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости» .

Журналисты задали Ганчеву вопрос о том, совершались на его жизнь покушения.

«Могу только ответить, что в целях спецслужб Украины это есть. И не только лично я», — ответил глава харьковской администрации.

По его словам, под прицелом СБУ находится все руководство военно-гражданской администрации даже с юридической точки зрения.

«Вот мне там пожизненный срок уже обещают, а именно физическое устранение», — добавил Ганчев.

Ранее глава администрации заявил, что облавы украинских военкомов на мужское население Харькова превратило его в женский город. Мужчины стараются скрыться от мобилизации, но сотрудники ТЦК их находят. Такая ситуация сложилась не только в Харькове, но и на всем юго-востоке Украины.