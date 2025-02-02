Мужчин не осталось. Харьков превратился в женский город из-за ТЦК
Ганчев: Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин
Облавы украинских военкоматов на мужское население в Харькове превратили его в женский город. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, в Харькове мужчины стараются скрыться от мобилизации в ряды ВСУ, а женщины ходят на работу и в магазины.
«Конечно, мы общаемся с нашими ребятами в Харькове, это негласно происходит. Слышим все больше от них, как лютуют [сотрудники ТЦК]. Мужское население старается укрываться, но они находят», — сказал Ганчев.
Глава администрации области уточнил, что ситуация касается не только Харькова, но и всего юго-востока Украины, в том числе Николаева, Одессы и других городов.
«На Украине мужчины не хотят умирать за киевский режим и западные ценности», — заключил он.
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