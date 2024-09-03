Ганчев заявил об отказе Украины от обмена гражданскими активистами

Власти Украины отказались обменивать гражданское население, в том числе задержанных пророссийских активистов. Об этом РИА «Новости» заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что украинские СМИ сообщили о готовности властей страны организовать обмены, но на самом деле это не так.

«В реальности мы видим, что идет полная блокировка этих процессов. То есть никто не идет ни на какие контакты», — заявил Ганчев, добавив, что далеко не каждый захваченный ВСУ человек может претендовать на обмен.

Глава администрации выразил надежду на освобождение Харьковской области, чтобы в этом случае выдвинуть Украине свои условия для начала переговоров об обмене.

В Минобороны России ранее сообщили, что на минувшей неделе в плен российским военным сдались 58 солдат Вооруженных сил Украины.