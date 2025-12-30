Галузин сообщил о возвращении в Россию около 2,3 тысячи военнослужащих

В результате стамбульских переговоров в Россию удалось вернуть приблизительно 2,3 тысячи воинов и около 170 гражданских лиц. Об этом «Известиям» сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

«В результате достигнутых в Стамбуле договоренностей удалось вернуть в Россию приблизительно 2,3 тысячи воинов и около 170 гражданских лиц», — сказал он.

Галузин уточнил, что украинской стороне вернули порядка 2,4 тысячи воинов и примерно 170 гражданских лиц. Кроме того, на Украине до сих пор удерживают насильно угнанных из Курской области 12 человек.

«Мы передали украинской стороне около 12 тысяч тел погибших военнослужащих, нам вернули около 200 тел. Этот процесс, полагаю, продолжится», — добавил дипломат.

Ранее Украина передала России тело военнослужащего с вырезанным сердцем в нарушение положений Женевской конвенции.