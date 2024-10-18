Галкину в США поставили жесткий ультиматум

Юмористу Максиму Галкину* его покровители поставили ультиматум — он должен открыто осуждать российские власти. В противном случае ему грозит запрет гастрольной деятельности в Европе и США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пранкер Сорян.

«Иноагенту Галкину* поставили ультиматум: либо он открыто начинает осуждать российскую власть, выкладывая в свой замедленный YouTube „громкие“ заявления с дискредитацией РФ, либо прекращает гастрольную деятельности по всей Европе и США», — написал пранкер.

Сорян отметил, что для сбежавшего из России комика настали тяжелые времена, и Галкин* в очередной раз «продал душу дьяволу». Юморист из каждого выступления вырезает фрагменты про российскую власть и выкладывает с яркими заголовками в YouTube-канал.

На фоне эскалации конфликта с Ливаном и Ираном Израиль начали массово покидать беглые звезды-иноагенты. Галкин* полностью убрал страну из своего гастрольного тура и уехал с женой на Кипр.

* признан иноагентами в России.