Галкин обвинил Лепса, Газманова и Shaman’а в молчании о ситуации под Курском

Юморист Максим Галкин* публично обратился к российским артистам, обвинив их в молчании о ситуации в Курской области. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram**.

«А вы спросите не почему я молчу, а почему молчат те обласканные властью артисты, награжденные, участвующие во всех правительственных концертах», — заявил он.

Комик промониторил социальные сети артистов и выяснил, что те не высказывались об обстановке под Курском. Галкин* спросил Олега Газманова, Надежду Бабкину, Григория Лепса и Shaman’а, почему их посты не имеют никакого отношения к происходящему в Курской области.

«Почему они не приходят на помощь курянам? Почему они не кричат о их бедах в своих соцсетях?» — написал шоумен.

На днях Галкин* опроверг информацию о планах певицы Аллы Пугачевой выступить с сольным концертом в России в этом году. Он назвал это выдумкой.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

* * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.