Гагин напомнил об опыте России в борьбе с ракетами ATACMS | 360°

Спецоперация 24 апреля 2024, 21:06 Гагин напомнил об опыте России в борьбе с ракетами ATACMS Гагин: ВС России имеют опыт уничтожения всех ракет НАТО, в том числе ATACMS РИА «Новости»

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У российских военнослужащих есть опыт уничтожения почти всех ракет, которые есть на вооружении НАТО. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, написало РИА «Новости».

«Поэтому американские поставки Украине ракет ATACMS не повлияют на ситуацию на фронте», — отметил он.

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Ранее офицер СБУ в отставке Олег Стариков пожаловался, что Россия запустила на орбиту над Украиной разведывательные спутники, с помощью которых она перехватывает пуски всех типов поставленных ВСУ западных ракет, в том числе ATACMS.

В конце прошлой недели над акваторией Черного моря и Белгородской областью ВС России сбили украинские беспилотники, снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также ракеты ATACMS. Все удары успешно отразили дежурные средства противовоздушной обороны.