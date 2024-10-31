Лавров: бессмысленно гадать о возможности завершения конфликта на Украине вничью

Нет смысла гадать о возможности завершить конфликт на Украине вничью. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности, трансляция выступления доступна на YouTube-канале министерства.

«Гадать бессмысленно. „Вничью“ — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности», — отметил дипломат.

По его словам, «вничью» не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе в общеконтинентальном масштабе.

Историк Эммануэль Тодд предсказал победу России в украинском конфликте. По его словам, «план победы» президента Владимира Зеленского основан на искажении реального положения дел.