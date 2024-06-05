ФСБ помешала двоим жителям Калужской области вступить в ряды ВСУ

Оперативники ФСБ не позволили двум жителям Калужской области вступить в состав ВСУ и принимать участие в боевых действиях против России. Один из них собирался стать летчиком, сообщила пресс-служба управления ведомства по региону.

«УФСБ России по Калужской области объявило официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условие для совершения преступления по статье „Государственная измена“», — заявили в спецслужбе.

В ФСБ добавили, что двое мужчин самостоятельно вышли на контакт со спецслужбами соседней страны и заявили о желании вступить в одно из националистических подразделений киевского режима.

После этого они получили задание по сбору координат и информации о военных объектах на территории Калужской и Московской областей, но не успели совершить никаких действий. Оба подозреваемых признали свою вину при задержании.

Ранее ФСБ накрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе.