ФСБ задержала россиянина, передававшего украинской разведке фото объектов ТЭК

Оперативники ФСБ задержали гражданина России, передававшего фотографии топливно-энергетического комплекса в Подмосковье военной разведке Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики задержали мужчину 1983 года рождения. Они установили, что фигурант в Telegram передал представителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины фотографии объекта топливно-энергетического комплекса на территории Московской области.

Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Государственная измена», ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ отметили, что следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в специальной операции, и членов их семей. Всего правоохранители задержали четверых подозреваемых.