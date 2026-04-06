ФСБ предотвратила теракт в Курской области

В Курской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию военной разведки Украины планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника региона. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

По данным ФСБ, злоумышленник следил за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области. Он устанавливал время, маршруты и способы передвижения чиновника, а также выбирал место для закладки взрывного устройства.

В ведомстве добавили, что мужчина 1974 года рождения действовал по указаниям украинских спецслужб. Его задержали при попытке достать взрывное устройство из тайника.

Правоохранители возбудили против него уголовные дела по семи статьям, в том числе за госизмену, подготовку к теракту, незаконное отмывание денег и посягательство на жизнь государственного деятеля. Мужчине грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного правоохранителя.