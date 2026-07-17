ФСБ уличила Украину в попытке через разведку получить российские запчасти для Ми, Су и МиГ
Украина ищет запчасти для вертолетов и самолетов через российских посредников
ВВС Украины через разведку пытаются получить авиационные запчасти российского производства для поддержания боеспособности вертолетов Ми, самолетов Су и МиГ. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, Киев испытывает острую потребность в ремонтной ресурсной базе. Украинские спецслужбы ищут способы организовать поставки российских авиаизделий в обход установленного порядка.
Один из таких случаев уже пресекли. Мосгорсуд приговорил 59-летнего Романа Карецкого к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в один миллион рублей за госизмену. Мужчина приобрел в России авиационные подшипники для вертолетов Ми и Ка, а также военных самолетов Су и МиГ различных модификаций.
Он планировал вывезти их за пределы России и передать украинскому предприятию «Мотор Сич» — ключевому производителю, обслуживающему военную авиацию ВСУ. Однако сотрудники ФСБ вовремя пресекли его противоправную деятельность.
Приговор вступил в законную силу. В ФСБ подчеркнули, что подобные попытки будут выявлять и пресекать.
Ранее жителя Мелитополя осудили на 13 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу ВСУ.