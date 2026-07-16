Житель Мелитополя получил 13 лет колонии за шпионаж в пользу ВСУ

Запорожский областной суд приговорил жителя Мелитополя Романа Рябчика к 13 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу ВСУ и призывы к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

Суд установил, что в феврале 2022 года Рябчик решил помогать ВСУ и отправлять боевикам координаты дислокации личного состава и военной техники ВС России на территории Запорожской области.

До августа 2024-го он снабжал ВСУ информацией, а также размещал в социальных сетях призывы к убийству граждан России и военнослужащих российской армии.

Преступную деятельность Рябчика пресекли оперативники Управления ФСБ по Запорожской области.

Ранее в Крыму задержали россиянку, которая передавала Украине сведения о деятельности научных организаций на территории ЛНР. Ей грозит до 20 лет колонии за государственную измену.