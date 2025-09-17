Африканского шпиона СБУ поймали в Астрахани

Силовики задержали африканца, работающего на Украину. Иностранец передавал данные о военных объектах и критической инфраструктуре в Астрахани. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в городе Астрахани гражданина одного из государств Северной Африки», — заявили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что мужчина связался с сотрудником ГУР Украины в Telegram. В дальнейшем он поддерживал связь с куратором, по его наводке собирал и передавал данные о военных объектах в городе.

Африканца арестовали. Против него возбудили уголовное дело.

Ранее в Ставрополе задержали азербайджанца, который намеревался совершить теракты по заданию украинских наставников. Взрывы должны были случиться зданиях силовых ведомств.