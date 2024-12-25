ФСБ раскрыла сумму, которую обещали заплатить диверсантам за теракт в Подмосковье

ФСБ: за теракт в Подмосковье исполнителям обещали 500 тысяч рублей

Один из подозреваемых в подготовке теракта против руководителя оборонного предприятия в Подмосковье рассказал, что украинские спецслужбы обещали заплатить ему 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в ФСБ.

«Мне вообще нисколько не заплатили», — уточнил задержанный.

По его словам, имени своего куратора он не знает, лично они не встречались, а беседу вели в переписке. Сотрудники спецслужб Украины потребовали, чтобы их подчиненные взорвали машину руководителя подмосковного предприятия.

Второй подозреваемый сообщил, что кураторы давали им рекомендации по совершению преступления, в том числе советовали надеть медицинские маски, чтобы скрыть лица.

Ранее сотрудники ФСБ обнародовали переписку украинских спецслужб с лицами, которые попытались совершить теракт в Московской области.