ФСБ раскрыла данные о подразделении террора СБУ

Украина создала подразделение СБУ для совершения терактов в России

Разработкой планов по совершению терактов против граждан России занимается пятое управление департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника ФСБ.

По его словам, подразделение создали в СБУ еще в 2017 году. Главная задача — диверсионно-террористическая деятельность на территории России.

«По сути, это подразделение террора, именно в пятом управлении СБУ разрабатываются и реализуются планы по совершению терактов в отношении российских граждан», — отметил сотрудник ведомства.

Ранее в понедельник ФСБ сообщила о задержании завербованной Службой безопасности Украины 24-летней гражданки России и Украины в Крыму. Следствие считает, что накануне Дня Победы подозреваемая планировала взорвать автомобиль офицера Минобороны РФ.

Против нее завели уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена».