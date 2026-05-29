ФСБ предотвратила теракт на пассажирском поезде в Новороссийске

Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб, который планировал подорвать пассажирский поезд в Новороссийске. Об этом сообщил ТАСС .

Мужчина в инициативном порядке связался с украинской стороной и стал на них работать. Для совершения теракта он купил все необходимое и изготовил взрывчатку.

Правоохранители поймали агента украинской разведки, когда тот вел разведку на железнодорожном участке. В результате операции по поимке преступника никто не пострадал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее завербованного Украиной россиянина задержали в Рязанской области. Фигуранта подозревают в передаче информации об объектах Минобороны для военной разведки республики.