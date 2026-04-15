Антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по ДНР отследило и уничтожило в Константиновке три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ведомства.

Диверсанты готовили засаду на пути следования ВС России в городской застройке. Подразделение ФСБ выявило диверсионную группу с помощью беспилотников. В ликвидации врага также участвовала 4-я бригада группировки войск «Юг».

Ранее 21-й украинская отдельная механизированная бригада понесла колоссальные потери в районе Мирополья в Сумской области. Об этом стало известно из многочисленных некрологов. Выяснилось, что часть солдат ВСУ, погибших под Сумами, мобилизовали незаконно.

По этой причине родственники военных и адвокаты до сих пор пытаются доказать неправомерность призыва на службу. Одного из мужчин мобилизовали, несмотря на то, что его отец относится к категории маломобильных и не может сам себя обеспечивать.