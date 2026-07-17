Пытавшегося продать авиаподшипники на Украину россиянина осудили на 13 лет

Россиянина, который пытался продать авиаподшипники для вертолетов и военных самолетов украинскому предприятию, приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По информации ведомства, злоумышленник приобрел на территории России авиационные подшипники и собирался вывезти их из страны, чтобы предоставить украинскому «Мотор Сич», которое обслуживает ВСУ.

Приговор осужденному Роману Карецкому 1967 года рождения вступил в законную силу. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на нефтезаводе в Югре. Силовики задержали россиянина, который работал на украинские спецслужбы.