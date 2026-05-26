ФСБ и КГБ Белоруссии пресекли ввоз более 500 бомб из Украины в Россию

Федеральная служба безопасности в сотрудничестве с белорусскими коллегами пресекла попытку ввоза в Россию более 500 взрывных устройств для терактов, заявил директор ведомства Александр Бортников. Об этом сообщил ТАСС .

«Пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов», — отметил Бортников.

По его словам, украинские спецслужбы используют территории государств, граничащих с Россией, для переброски диверсантов и средств террора. Кроме того, они вовлекают в террористическую и экстремистскую деятельность трудовых мигрантов и ведут тотальную работу по воздействию на население стран СНГ через интернет.

Также глава ФСБ назвал Украину крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия.