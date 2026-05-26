Глава ФСБ назвал Украину крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия
Украина превратилась в крупнейший европейский центр контрабанды оружия. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, его процитировал ТАСС.
«Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов», — отметил он.
По его словам, в начале 2026 года российские правоохранители пресекли попытки ввоза в страну более 500 взрывных устройств, предназначавшихся для совершения терактов. Украинские спецслужбы вербуют наемников для ВСУ по всему миру, а также вовлекают трудовых мигрантов в экстремистскую деятельность, подчеркнул глава ФСБ.
Бортников добавил, что Украину под лживые обещания приема республики в ЕС превратили в полигон для отработки новых форм войны.
Ранее ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Новороссийске.