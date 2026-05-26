Украина превратилась в крупнейший европейский центр контрабанды оружия. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, его процитировал ТАСС .

«Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов», — отметил он.

По его словам, в начале 2026 года российские правоохранители пресекли попытки ввоза в страну более 500 взрывных устройств, предназначавшихся для совершения терактов. Украинские спецслужбы вербуют наемников для ВСУ по всему миру, а также вовлекают трудовых мигрантов в экстремистскую деятельность, подчеркнул глава ФСБ.

Бортников добавил, что Украину под лживые обещания приема республики в ЕС превратили в полигон для отработки новых форм войны.

Ранее ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Новороссийске.