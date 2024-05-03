«Фронт трещит по швам у ВСУ». Стало известно, когда Россия освободит Харьков | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 13:41 «Фронт трещит по швам у ВСУ». Стало известно, когда Россия освободит Харьков Военный эксперт Борзенко: Россия освободит Харьков, но позже

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Россия не станет в ближайшее время освобождать Харьков, несмотря на то, что удары по военным объектам в городе и области участились. Перед российскими военными сейчас стоят другие задачи, рассказал редактор еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко журналистке Екатерине Малашенко в стриме 360.ru.

«Действительно, в Харькове началась паника. Особенно после того, как мы ударили ракетой по телестанции. На этой вышке находились военные объекты: ретрансляторы, системы слежения ВСУ. Мы это все снесли. Естественно, началось бегство. Националисты активно вывозят свои семьи из города. Трасса Харьков — Киев просто забита автомобилями», — сообщил военный эксперт.

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Харьков — вторая столица Украины, подчеркнул Борзенко. Конечно, это очень важный город, требующий освобождения от националистов.

«И мы будем его освобождать, но только после того, как разберемся с основной линией соприкосновения <…> А фронт трещит по швам у ВСУ», — подчеркнул он.

Российские войска неоднократно наносили удары по военным целям в Харьковской области. Ранее бойцы поразили склады с боекомплектом Вооруженных сил Украины, а также американскую реактивную систему залпового огня HIMARS и немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T.