Волонтер Берлинская: Украина находится в худшей ситуации за все время конфликта

Украина сейчас находится в худшей ситуации с начала вооруженного конфликта с Россией. Об этом глава центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила в интервью Telegraf.

«Действительно фронт сыплется. Но это очевидно всем из открытых источников», — сказала она.

Волонтер считает, что нынешняя ситуация для Вооруженных сил Украины стала значительно хуже, по сравнению с событиями 2022 года. Она также оценила темпы продвижения ВС России и проблемы ВСУ. По мнению добровольца, на происходящее оказали влияние действия военно-политического руководства Украины и коррупция чиновников.

Ранее Берлинская неоднократно заявляла, что украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для БПЛА. По ее словам, власти киевского режима практически не обеспечивают ВСУ боеприпасами для дронов.