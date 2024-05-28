Французскую авиабомбу сбили в Белгородской области

Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Белгородской области одну управляемую авиабомбу Hammer и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Около 20:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой авиационной бомбы Hammer французского производства и РСЗО „Ольха“», — сообщили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин, выступая по итогам поездки в Узбекистан, заявил, что Запад умалчивает об ударах по Белгороду, потому что причастен к ним. Все внимание СМИ перенесли на Харьков.