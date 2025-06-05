Французские истребители Mirage 2000 нарисовали над Черным морем кривой трезубец

Патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем. Очертания его маршрута напомнили трезубец с украинского герба, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«Особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, символически представлявшему трезубец. <…> Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной», — заявили военные.

В подтверждение ВС ВСУ опубликовали скриншот с сайта по отслеживанию полетов Flightradar24. На нем истребители расчертили в небе трезубец, скошенный с правой стороны.

Полет, по словам военных, стал демонстрационным, его зафиксировали радары и интернет-пользователи по всему миру.

Франция передала Украине морально устаревшие истребители Mirage 2000. Для обмена данными при управлении ими армия подключилась к натовской системе Command and Control Center System Interface, сообщил RT.