Французские истребители Mirage 2000 нарисовали над Черным морем кривой трезубец

Патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем. Очертания его маршрута напомнили трезубец с украинского герба, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
«Особенностью этого полета была его траектория: истребители следовали по маршруту, символически представлявшему трезубец. <…> Этот жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной», — заявили военные.
В подтверждение ВС ВСУ опубликовали скриншот с сайта по отслеживанию полетов Flightradar24. На нем истребители расчертили в небе трезубец, скошенный с правой стороны.
Полет, по словам военных, стал демонстрационным, его зафиксировали радары и интернет-пользователи по всему миру.
Франция передала Украине морально устаревшие истребители Mirage 2000. Для обмена данными при управлении ими армия подключилась к натовской системе Command and Control Center System Interface, сообщил RT.
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