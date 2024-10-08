Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 с новыми вооружениями

Франция поставит ВСУ Mirage 2000 с новыми вооружениями в январе–марте 2025 года

В первом квартале 2025 года Франция передаст Украине истребители Mirage 2000 с новыми вооружениями системы «воздух-земля». Об этом в социальной сети X сообщил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню.

«На первый квартал 2025 года запланированы поставки Украине истребителей Mirage 2000. Их оснастят средствами радиоэлектронной борьбы и новыми вооружениями класса „воздух-земля“, — написал он.

Лекорню напомнил, что французская армия продолжает подготовку украинских механиков и пилотов.

Россия неоднократно отмечала, что поставки Украине западных вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и мешают урегулированию. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы на территории Украины станут законной целью для российских военных.

Ранее во Франции не исключили отправку сухопутных войск на Украину.