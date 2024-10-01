Франция не исключила отправку сухопутных войск на Украину
Госсекретарь Хаддад: Франция может отправить на Украину сухопутные войска
Франция не исключает отправку сухопутных войск на Украину. Об этом сообщил госсекретарь по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ничего нельзя исключать — это остается правдой, отметил Хаддад. По его словам, необходимо рассмотреть возможность проведения учебных миссий.
«Это дебаты, которые нам необходимо провести с нашими союзниками», — сказал госсекретарь.
Помимо возможной отправки сухопутных войск на Украину, Хаддад счел необходимым предоставить ВСУ ракеты большой дальности для ударов по объектам на территории России.
Ранее стало известно о планах Германии организовать в октябре встречу канцлера Олафа Шольца с Макроном, президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером. Переговоры решили посвятить дальнейшей помощи Украине.