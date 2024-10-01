Франция не исключила отправку сухопутных войск на Украину

Госсекретарь Хаддад: Франция может отправить на Украину сухопутные войска

Франция не исключает отправку сухопутных войск на Украину. Об этом сообщил госсекретарь по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью Berliner Zeitung .

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ничего нельзя исключать — это остается правдой, отметил Хаддад. По его словам, необходимо рассмотреть возможность проведения учебных миссий.

«Это дебаты, которые нам необходимо провести с нашими союзниками», — сказал госсекретарь.

Помимо возможной отправки сухопутных войск на Украину, Хаддад счел необходимым предоставить ВСУ ракеты большой дальности для ударов по объектам на территории России.

Ранее стало известно о планах Германии организовать в октябре встречу канцлера Олафа Шольца с Макроном, президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Киром Стармером. Переговоры решили посвятить дальнейшей помощи Украине.