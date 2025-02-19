Политолог Светов: Европа не сможет достичь соглашения по конфликту на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон собирает второй за три дня саммит европейских лидеров по Украине. Но и на этот раз европейцам вряд ли удастся достичь соглашения, заявил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко политолог Юрий Светов.

По его словам, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделает все возможное для смены власти в Великобритании, чтобы это государство стало единственным выгодным США лидером в Европе.

«Но для этого, видимо, в Великобритании должна произойти замена власти», — считает эксперт.

Он напомнил, что американцы решили довериться Трампу, который хочет прекратить украинский конфликт и нормализовать отношения с Россией. Европейские избиратели могли бы пойти по такому же пути.

«Тектонические перемены зреют и могут произойти», — подчеркнул политолог.

Макрон ранее заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Диалог состоится, если он будет полезен для урегулирования ситуации на Украине, добавил французский лидер.