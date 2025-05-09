Французское правительство собирается направить доходы от замороженных российских активов на обслуживание гаубиц Ceasar, переданных Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро, чьи слова привело агентство France Presse .

«Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через свое предприятие KNDS обеспечить обслуживание орудий Caesar, которые Франция поставила Украине», — заявил министр во время визита во Львов.

Всего ВСУ получили от Франции около 60 гаубиц Ceasar. Этот вид вооружения может меньше чем за минуту выпустить шесть снарядов на дальность до 40 километров с высокой точностью.

К середине апреля Европейскому союзу удалось собрать две трети от обещанного украинской армии количества боеприпасов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Европа продолжает ориентироваться на продолжение войны, сообщило Ura.ru.