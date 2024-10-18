Франция готовится к гонке вооружений с Россией. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Франция к ней (гонке вооружений — прим. ред.) готовится. Закон о военном бюджете позволил нашей армии воссоздать свои возможности дислоцирования, вмешательства и обороны», — сообщил Барро.
Франция делает все возможное во всех отношениях, чтобы поддержать Украину, где, по словам Барро, находится главная линия обороны.
Украина начала переговоры с Францией о производстве оружия. Страны занимаются проработкой новой модели сотрудничества на уровне министерств.
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Франция начала готовиться к гонке вооружений с Россией
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