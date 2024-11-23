Дипломат Ульянов: Франция и Британия заплатят за помощь Украине в ударах по РФ

Руководство Франции и Великобритании ответит за помощь ВСУ и использование высокоточных ракет против России. Об этом телеканалу Al Mayadeen заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он уточнил, что Франция и Британия дорого заплатят, если украинские военные нанесут по территории России ракетные удары из зарубежных систем. Дипломат также назвал опасным решение США по ракетным комплексам ATACMS. По его словам, Россия даст решительный ответ на это.

«Те в Белом доме, кто принял это решение, полностью осознают серьезные последствия, которые могут возникнуть», — подчеркнул Ульянов.

Руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов заявил, что западные ракеты Storm Shadow и ATACMS не помешают российским военным выполнить цели спецоперации. Страна приняла дополнительные меры безопасности и даст комплексный ответ на атаки со стороны ВСУ, объяснил он.