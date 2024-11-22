Аналитик Насонов заявил, что западные ракеты ATACMS и Storm Shadow не помешают России достичь целей СВО

Россия даст комплексный, продуманный и адекватный ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS западного производства. Об этом заявил RT руководитель холдинга структур безопасности «Русь», полковник запаса Роман Насонов.
По мнению эксперта, предположение о том, что это оружие помешает РФ в достижении целей специальной военной операции (СВО), является «наивной детской сказкой».
Уже сейчас в стране приняты дополнительные меры безопасности, отметил Насонов.
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