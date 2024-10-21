Фотошоп или троллинг? В освобожденном поселке в ДНР заметили «флаг КНДР»

По украинскому сегменту Сети разлетелись публикации, в которых говорили о «флаге КНДР» в районе Цукурина на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике. В России на это отреагировали неоднозначно.

В Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что пока не совсем ясно, идет ли речь об откровенном фотошопе.

«Не до конца понятно, означает ли это, что фотошопные войска одной из сторон включились в работу или военнослужащие ВС РФ перестали скрывать северокорейских братьев по оружию», — указали в посте.

На посты с флагом КНДР обратил внимание и военкор Юрий Котенок.

«Флаг КНДР — либо фотошоп, либо троллинг», — написал он, заметив, что русский стяг подняли на терриконе в районе освобожденного Цукурина.

В Минобороны официально эти данные пока никак не комментировали.

В Кремле в ответ на вопрос о возможной отправке войск Северной Кореи на СВО отметили, что информации по теме много, она противоречива и относиться к таким сведениям стоит соответствующе.