Фотопроект «Открытка из дома» в поддержку бойцов СВО открыли в музее Мытищ

Выставка Ольги Даутовой стала площадкой для сбора гумпомощи и отправки почтовых карточек с видами Мытищ. Открытки с видами Мытищ помогут нашим бойцам вспомнить о родном округе.

Открытки «Я люблю Мытищи» представили на фотопроекте «Открытка из дома», который прошел при поддержке Общественной палаты городского округа Мытищи. Мытищинский историко-художественным музей запустил акцию «Открытка солдату СВО» с 23 января по 9 февраля в рамках Года защитника Отечества.

Персональная выставка Ольги Даутовой «Полевая тетрадь специальной военной операции» (графика) стала площадкой для проведения посткроссинга, когда любой посетитель музея сможет отправить письмо участнику специальной военной операции — поздравить его с наступающим Днем защитника Отечества или просто написать слова поддержки. Фотопроект посвящен знаковым местам городского округа, которые напомнят бойцам о доме и Родине, за которую они сражаются.

Участникам акции «Открытка солдату специальной военной операции» открытки предоставят бесплатно. Подписанные почтовые карточки отправят в зону боевых действий вместе с гуманитарной помощью, собранной для бойцов Мытищинским историко-художественным музеем. Гуманитарную помощь также будут принимать в рамках акции. Желающих принять участие в поддержке наших бойцов ждут в музее с 23 января по 9 февраля по адресу: городской округ Мытищи, улица Мира, дом 4.