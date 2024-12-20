Форум на тему реабилитации бойцов СВО прошел в Сергиевом Посаде

Форум, посвященный социальной реабилитации участников специальной военной операции с нарушениями слуха и зрения, прошел в Сергиевом Посаде на базе семейного центра имени Мещерякова. Главной темой мероприятия стала реабилитация ветеранов СВО с инвалидностью по зрению и слуху.

Заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила уникальность центра имени Мещерякова, который не имеет аналогов ни в России, ни за ее пределами. Она подчеркнула наличие современного оборудования, технологий и опытных специалистов, которые помогают людям с нарушениями зрения и слуха освоить различные навыки, включая возможность получить высшее образование.

«Для них это возможность продолжить активную жизнь», — подчеркнула Анна Цивилева.

В ходе форума фонд «Защитники Отечества» и реабилитационный центр подписали соглашение о сотрудничестве с целью расширения поддержки ветеранов СВО.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева рассказала, что центр предоставляет возможность реабилитации бойцам со всей страны. Она добавила, что в рамках программы, утвержденной губернатором, реабилитация бесплатна и длится 21 день, но может быть продлена при необходимости.

Реабилитационный центр имени Мещерякова начал свою работу в октябре 2024 года. В настоящее время в нем восстанавливаются ветераны СВО из Наро-Фоминска, Твери, Пскова, Татарстана и Самары, которые частично или полностью потеряли зрение. Их обучают ориентироваться в пространстве и осваивать новые профессии. Впервые некоторые из участников проходят стажировку в роли операторов, принимая звонки на прямой линии президента РФ.