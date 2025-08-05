Фонд Зимина признали нежелательным в России

Генпрокуратура России объявила Zimin Foundation нежелательной на территории. Сообщение опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Наряду с заявленными целями поддержки науки и образования фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам», — отметили в Генпрокуратуре.

В феврале 2025 года стартовала программа поддержки русскоязычных инициатив, лишившихся американской финансовой помощи. За два месяца, с февраля по март, фонд предоставил более 30 грантов для реализации проектов журналистов и ученых, критически настроенных по отношению к России.

Фонд поддерживает антироссийскую позицию на фоне специальной военной операции. Он распространяет негативную информацию о России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацией Йельский университет. Как отметили в ведомстве, организация стремится подорвать суверенитет России, нанести экономический ущерб государству и дестабилизировать социально-экономическую обстановку.