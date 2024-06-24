Фонд капремонта Подмосковья открыл программу обучения для участников СВО

Участникам СВО из Подмосковья помогут освоить новые профессии в сфере ЖКХ. Фонд капитального ремонта Московской области провел образовательную программу для слушателей кафедры регионального Министерства ЖКХ Одинцовского филиала МГИМО МИД РФ.

Слушатели познакомились с передовой практикой цифровизации капитального ремонта, работой специализированных программ. На экскурсии показали результаты применения современных технологий при капитальном ремонте многоквартирных домов.

«Участники СВО возвращаются и будут занимать посты на государственной муниципальной службе. Программа обучения позволяет формировать универсальных специалистов, чтобы человек мог работать и в водоканале, и в энергетике, и в комплексном благоустройстве комфортной среды, и в инвестициях, и в развитии социальной сферы», — отметил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский добавил, что важно поддерживать профессиональное развитие тех, кто возвращается к мирной жизни после службы. Обучение на базе Фонда капитального ремонта — это уникальная возможность получить знания и навыки, которые будут полезны в любой сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реабилитационный центр для участников специальной военной операции открыли в Коломне. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с работой учреждения, осмотрел производство и пообщался с сотрудниками и военнослужащими.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».