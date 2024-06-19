Все услуги — бесплатно. Новый центр реабилитации бойцов СВО открыли в Коломне
Воробьев: центр реабилитации в Коломне поможет бойцам СВО с протезами
Реабилитационный центр для участников специальной военной операции открыли на базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне. Учреждение способно вместить до 30 пациентов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с работой учреждения, осмотрел производство и пообщался с сотрудниками и военнослужащими.
«Протэкс-Центр» создан более 30 лет назад. Здесь производят около 250 видов средств реабилитации — от костылей до протезов с микропроцессорами. Здесь также оказывают помощь пациентам с адаптацией к техническим изделиям. Среди них бойцы СВО, получившие тяжелые ранения.
«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна», — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор Подмосковья после осмотра реабилитационного центра подчеркнул, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, получившие тяжелые ранения и проходящие реабилитацию.
«И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — добавил Воробьев.
«Протэкс-Центр» обладает собственной высокотехнологичной производственной базой. Кроме того, здесь расположены цеха разработки и сборки модульных протезов, производства экзопротезов, металлообработки.
Генеральный директор «Протэкс-Центра» Владимир Чермянин рассказал, что учреждение работает с 1992 года. Сейчас специалисты сделали акцент на протезировании участников СВО. При этом все услуги предоставляются абсолютно бесплатно.
Чермянин обратил отдельное внимание, что открытие центра позволит сократить срок производства протезов до двух-трех недель, тогда как раньше этот процесс занимал до полугода.
«Это в разы быстрее! И качество возрастет. Пациент будет проходить полноценную реабилитацию, получать необходимые навыки обращения с протезами», — добавил Чермянин.
Андрею Воробьеву рассказали, что в центре ежегодно смогут принимать порядка 500 участников СВО со всей России. Продолжительность курса составляет 14 дней и включает в себя протезирование, обучение ходьбе, адаптацию в социальной, профессиональной и бытовой сферах. Для пациентов предоставлены услуги массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии, тренажеров, бассейна, теплокамер и соляной пещеры.
Кроме того, губернатор пообщался с бойцами СВО, получившими тяжелые ранения, и пожелал им скорейшего восстановления и возвращения домой.
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