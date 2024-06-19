Реабилитационный центр для участников специальной военной операции открыли на базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне. Учреждение способно вместить до 30 пациентов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с работой учреждения, осмотрел производство и пообщался с сотрудниками и военнослужащими.

«Протэкс-Центр» создан более 30 лет назад. Здесь производят около 250 видов средств реабилитации — от костылей до протезов с микропроцессорами. Здесь также оказывают помощь пациентам с адаптацией к техническим изделиям. Среди них бойцы СВО, получившие тяжелые ранения.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья после осмотра реабилитационного центра подчеркнул, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, получившие тяжелые ранения и проходящие реабилитацию.

«И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — добавил Воробьев.