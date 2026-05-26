Британия расширила санкционный список против России на 18 пунктов

Великобритания дополнила список компаний и физических лиц, на которых введены ограничения за сотрудничество с Россией. Перечень опубликовала пресс-служба правительства Соединенного Королевства.

Санкции связаны с российской системой международных платежей А7.

В новом перечне 18 пунктов, в него вошли компании из Грузии, Киргизии, ОАЭ, Панамы и Сальвадора, а также российские Diamant Estate, Trace Road и «Алистера». Упомянуты и физические лица: первый заместитель гендиректора А7 Игорь Горин, заместитель гендиректора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян и сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев.

Ранее Великобритания разрешила импорт дизеля и керосина, которые произвели в третьих странах из российской нефти.