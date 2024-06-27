ФМБА отправит в новые регионы средства для заживления ран и ожогов

Федеральное медико-биологическое агентство отправит в новые регионы России инновационные средства для заживления ран и ожогов. Об этом сообщили в пресс-службе ФМБА.

Научно-практический центр «Фармзащита» регулярно отправляет в зону СВО и на новые территории лекарства, средства лечения и защиты. В их числе — разработка на основе хитозана, предназначенная для оказания первой медицинской помощи, остановки наружных кровотечений, лечения ссадин, порезов, ушибов и ожогов.

Гидрогелевое средство обладает обезболивающим, охлаждающим и антибактериальным действием. Препарат стимулирует процессы регенерации. Это средство стало важным фактором быстрого излечения раненых мирных жителей и бойцов СВО.

Ящики с препаратом поступают в воинские части, мобильные медицинские отряды и медучреждения. В отправке помогают волонтерские организации со всей России.

Ранее фармпредприятие из Химок передало более 1,5 тысячи медикаментов бойцам СВО.