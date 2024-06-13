Фармпредприятие из Химок передало медикаменты для бойцов СВО

Фармацевтическое предприятие из Химок передало более полутора тысяч медикаментов бойцам специальной военной операции. Всего военнослужащим отправили семь коробок, в каждой из которых — по 240 упаковок средства от кровотечения и ожогов.

Сотрудники научно-производственного центра по производству лекарственных препаратов и медицинских изделий передали гуманитарную помощь в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» для дальнейшей отправки в зону спецоперации. Общественники, депутаты, волонтеры и неравнодушные жители собрали свыше 300 тонн гуманитарного груза с начала специальной военной операции. Это продукты, медикаменты, одежда и вещи первой необходимости.

«Стоит отметить, что большинство химчан регулярно приносят гуманитарную помощь для военнослужащих и жителей ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в местные пункты сбора», — поделился муниципальный депутат Александр Васильев.

Оказать помощь участникам специальной военной операции и их семьям может любой. В Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Один из них находится по адресу: улица 9 Мая, дом 18Б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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