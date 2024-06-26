ФМБА не выявило превышений радиационного фона на ЗАЭС после атаки ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Филиал Центра гигиены и эпидемиологии № 33 Федерального медико-биологического агентства проводит контроль радиационной обстановки на Запорожской АЭС после атаки ВСУ. Об этом сообщили в отделе ФМБА по связям с общественностью.

Украинские войска разрушили пост радиационного контроля ЗАЭС в Великой Знаменке. Передвижная лаборатория не выявила нарушений уровня радиации.

«Функционирование подразделений Федерального агентства в городе Энергодаре осуществляется в штатном режиме», — добавили в ФМБА.

В пресс-службе ЗАЭС также рассказали, что радиационная обстановка на электростанции осталась в норме после удара ВСУ. Специалисты выполнили мероприятия по контролю за обстановкой в районе расположения объекта, сообщили «Известия».

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