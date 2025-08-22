Флешмоб ко Дню государственного флага прошел в Сергиевом Посаде

Флешмоб ко Дню российского флага провели на стадионе в микрорайоне Ферма. В начале патриотической акции прозвучал гимн, а после участники растянули триколор размером 50 на 20 метров.

В акции поучаствовала спортсмены, юнармейцы, представители объединений и школьники — около 300 человек.

«Сейчас мы с высоко поднятой головой строим будущее под нашим флагом. Наши ребята защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции. Они идут вперед, защищая нас. Всех поздравляю с этим праздником!» — отметила глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

К молодежи обратился ветеран Вооруженных сил, полковник Алексей Михель.

«34 года над нашей Россией гордо реет триколор. Это главный символ нашей государственности. Буквально вчера мы отмечали День офицера Российской Федерации. Неслучайно эти события стоят рядом, потому что без флага не будет офицеров, которые обязаны его защищать. Пусть наш флаг гордо реет и напоминает всем недругам, что Россию и российский народ не сломать», — сказал Алексей Михель.

В акции приняли участие бойцы специальной военной операции. Некоторые из них проходят реабилитацию после тяжелого ранения. Среди них — Сергей Косолапов. Его наградили Орденом мужества.

«Российский флаг — частица нашей Родины. Он согревает, он защищает, но и сам иногда нуждается в защите. Я поздравляю всех земляков и всех россиян с Днем Российского флага», — отметил Сергей Косолапов.