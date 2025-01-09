Флаг с подписями бойцов СВО передали музею в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Военнослужащие 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ордена Кутузова полка 76-й дивизии ВДВ передали музею флаг с надписью «Подольск с нами, мы победим!» и подписями бойцов СВО. Его вручили главе округа Григорию Артамонову в знак благодарности за регулярную помощь.

Бойцы оставили на флаге 30 подписей. Он стал частью экспозиции военной комнаты Подольского выставочного зала. Здесь представлены экспонаты, которые обнаружил поисковый отряд «Память» во время экспедиций.

Посетители могут увидеть также современную технику, которую используют в зоне СВО. Например, в прошлом году здесь разместили квадрокоптер, представленный ижевской группой компаний «Беспилотные системы».

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Власти и жители Подольска регулярно помогают 76-й дивизии ВДВ. В ее составе служит подольчанин с позывным Мириди. Ранее глава Григорий Артамонов вручил бойцам подразделения два квадрокоптера Mavic-3T и антидроновое ружье «Гарпия».

Посетить военную экспозицию можно ежедневно с 10:00 до 18:00 в выставочном зале на проспекте Ленина, 113.

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