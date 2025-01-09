Флаг с подписями бойцов СВО передали музею в Подольске

Военнослужащие 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного ордена Кутузова полка 76-й дивизии ВДВ передали музею флаг с надписью «Подольск с нами, мы победим!» и подписями бойцов СВО. Его вручили главе округа Григорию Артамонову в знак благодарности за регулярную помощь.

Бойцы оставили на флаге 30 подписей. Он стал частью экспозиции военной комнаты Подольского выставочного зала. Здесь представлены экспонаты, которые обнаружил поисковый отряд «Память» во время экспедиций.

Посетители могут увидеть также современную технику, которую используют в зоне СВО. Например, в прошлом году здесь разместили квадрокоптер, представленный ижевской группой компаний «Беспилотные системы».