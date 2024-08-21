«Оставили воинскую часть». Тысячи украинских военных самовольно покинули позиции

Депутат Федиенко: тысячи бойцов ВСУ самовольно покидают воинские части

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины в больших количествах самовольно оставляют позиции. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Федиенко в Telegram-канале.

«Имеем тысячи военнослужащих, которые по тем или иным причинам оставили воинскую часть», — заявил он.

Одной из причин является желание военных навестить болеющих родственников или просто увидеться с ними. Но командиры не пускают солдат в отпуск.

Если боец самовольно покинул воинскую часть в первый раз, с учетом обстоятельств его освободят от наказания, напомнил Фадиенко.

По состоянию на 19 августа, на Украине возбудили 80 тысяч уголовных дел против солдат, самовольно покинувших военные части или отказавшихся участвовать в боевых действия, сообщили «Известия».

В конце мая 2024 года украинские суды приступили к рассмотрению заявок на военную службу от заключенных. В ВСУ существует большой дефицит личного состава, заявил министр юстиции Денис Малюська.

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

«Они все-таки не в вакууме». Россиянам напомнили о попытках хакеров взлома через Bluetooth

«Можете попасть в капкан». Россиянам рассказали о рисках при покупке VPN-роутеров

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте