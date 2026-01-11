Фицо заявил о равной ценности жизней солдат ВС России и ВСУ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил, что считает одинаково ценными жизни российских и украинских военных, так же как и солдат других стран. Об этом он сказал в обращении, опубликованном в Facebook*.

«Если для кого-то русская или украинская жизнь ничего не значит, то для меня русская или украинская жизнь имеет такую ​​же ценность, как и жизнь французского, американского, итальянского, словацкого, испанского, немецкого или любого другого солдата», — сказал премьер.

По словам Фицо, для него недопустима ситуация, когда человеческие потери в конфликте воспринимаются как абстрактные цифры. Он отметил, что негативно относится к сообщениям о тысячах раненых или погибших с любой стороны, поскольку каждая человеческая жизнь имеет равную ценность независимо от национальности.

Премьер также подчеркнул, что придерживается позиции отказа от направления солдат, поставок вооружений и предоставления военных займов. Он добавил, что озвучил бы ту же точку зрения и за пределами страны, в том числе на международных площадках.

В свою очередь президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна будет помогать Украине исключительно в гуманитарных целях и не пошлет туда военных.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.