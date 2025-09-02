Словакия шокировала планом. Фицо собрался к Путину, а потом к Зеленскому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Китай. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщили «Известия» .

Формальным поводом для поездки словацкого политика стали мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

В Китае Фицо намерен провести ряд двусторонних встреч — не только с российским лидером, но и с председателем КНР, а также с главами других стран.

Словацкий премьер заявил, что заранее известил о своих планах представителей Евросоюза. В частности, поездка обсуждалась с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Политик отметил, что не понимает, почему в Пекине из стран Евросоюза будет только Словакия.

«Создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что крайне важно для стабильности в мире. Участие в таких дискуссиях означает поддержку диалога, а не игру в обиженного ребенка», — подчеркнул он.