Словакия шокировала планом. Фицо собрался к Путину, а потом к Зеленскому
Премьер Словакии Фицо встретится с Путиным, Си Цзиньпином и Зеленским
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Китай. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщили «Известия».
Формальным поводом для поездки словацкого политика стали мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.
В Китае Фицо намерен провести ряд двусторонних встреч — не только с российским лидером, но и с председателем КНР, а также с главами других стран.
Словацкий премьер заявил, что заранее известил о своих планах представителей Евросоюза. В частности, поездка обсуждалась с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
Политик отметил, что не понимает, почему в Пекине из стран Евросоюза будет только Словакия.
«Создается новый мировой порядок, новые правила многополярного мира, новый баланс сил, что крайне важно для стабильности в мире. Участие в таких дискуссиях означает поддержку диалога, а не игру в обиженного ребенка», — подчеркнул он.
Вернуться из Пекина словацкий премьер намерен в четверг, 4 сентября. Он сразу же направится на восток страны, где уже на следующий день проведет беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ранее Фицо предрекал Украине страшную участь.