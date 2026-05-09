Фицо не получил от Зеленского посланий для Путина

Ушаков: Фицо рассказал Путину о встрече с Зеленским без передачи послания

Тема Украины прозвучала на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Но никаких посланий от главы киевского режима Владимира Зеленского собеседник российского лидера не передал. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что украинскую тему поднимали во время диалога, Фицо сообщил о недавней встрече с Зеленским и рассказал про его оценку сложившейся ситуации.

«Никаких посланий Зеленский через него не передавал. Фицо просто-напросто достаточно подробно информировал о том, о чем он дискутировал», — заявил Ушаков.

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Словакии в Кремле после завершения парада Победы. Сначала лидеры двух стран провели неформальную беседу на ногах, а после приступили к официальным переговорам.

Главной темой диалога стало налаживание отношений между странами. Отдельно Путин поблагодарил собеседника за сохранение памятников и захоронений советских воинов.